Nell'era di internet e dello smartphone, grazie ai quali tutto è a portata di clic, anche lo sport si è adeguato diventando high-tech all’ennesima potenza. Grazie alle app giuste e alla tecnologia streaming è impossibile non restare aggiornati. Tramite un click, partite, big match, eventi e news del mondo dello sport diventano accessibili in qualsiasi momento e da qualunque posto.

Scordiamoci i tempi delle partite al Bar dello Sport, oggi la squadra del cuore si può seguire anche in viaggio, in vacanza o perchè no, a lavoro. E laddove i network non arrivano, tranquilli ci pensa la rete con le sue piattaforme. L'importante è non farsi mancare una buona connessione e tanta memoria e lo sport diventa fruibile esattamente come i social. Anche la carta stampata si è data da fare in questo mercato tecnologico sempre più complesso e sofisticato. Le testate sportive hanno ampliato il loro tradizionale modo di fare informazione mettendo a disposizione dei lettori anche un servizio internet dinamico, interattivo ed accessibile a tutti attraverso le app. E se di app vogliamo parlare non possiamo fare a meno di quelle che il mondo delle pay-tv mette in rete.



Sky Go

La piattaforma Sky offre ai suoi clienti un servizio gratuito per usufruire del proprio pacchetto, oltre che da tv, anche da smartphone, tablet e pc. Per gli abbonati amanti dello sport non resta che scaricare l'app Sky Go per rimanere sempre sintonizzati sulle ultime news e non perdersi la programmazione. I canali visibili sono quelli previsti dal proprio pacchetto Sky e l'offerta è valida anche per contenuti on-demand. Da alcuni mesi è stata lanciata la versione Sky Go Plus che prevede la possibilità di scaricare sul dispositivo mobile i contenuti in modo da poterli vedere in qualsiasi momento e senza la necessità di avere una connessione ad internet.



Sky Bet

Per chi, invece, sul mondo dello sport piace scommettere, oggi può farlo grazie al bookmaker Sky Bet. Già dal nome si comprende benissimo che è collegato alla nota tv satellitare e già soltanto questo assicura un servizio assolutamente affidabile. Sky Bet scommesse sportive è autorizzato e munito di licenza AAMS che gli permette di operare nel nostro Paese. Ciò che contraddistingue questo operatore di gioco è il suo palinsesto in continua evoluzione e ricco di sport su cui si può scommettere come calcio, basket, tennis, pallavolo, hockey e rugby. L’app di Sky Bet è disponibile sia per dispositivi iOS che Android ed è totalmente gratuita. Ovvio che è necessaria la registrazione in quanto per scommettere è necessario che l’utente abbia raggiunto la maggiore età.



Gazzetta dello Sport

L’ultima app del mondo sportivo che ci teniamo a segnalarvi non poteva essere che quella di un quotidiano sportivo, anzi il quotidiano sportivo italiano per eccellenza: la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa mette a disposizione un'app gratuita dove è addirittura l'utente stesso a configurare il menù principale sulla base dei propri interessi sportivi. Oltre alle notizie ed ai servizi più importanti del momento per restare sempre informati, la Gazzetta della Sport mette a disposizione una moltitudine di video e contenuti facilmente condivisibili anche sui principali social network.

E voi che app utilizzate per restare aggiornati sul mondo sportivo?