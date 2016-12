Se tra qualche mese vi trovate a Dubai sarete doppiamente fortunati, visto che oltre a visitare una splendida città e godervi delle ottime vacanze, con l'arrivo dell'estate aprirà nella capitale degli Emirati Arabi Uniti il più grande Apple Store del mondo. Il negozio, come già starete immaginando guardando il collage di foto in alto, si troverà all’interno del centro commerciale di lusso Mall of the Emirates. I lavori per aprire questo Apple Store sono già iniziati da qualche settimana, ed entro l’estate la struttura da quasi 5.000 metri quadrati verrà ultimata. L’inaugurazione di questo immenso Apple Store dovrebbe avvenire già nel mese di agosto. Non è un caso che questo Apple Store sarà aperto nel Fashion District del centro commerciale, lì dove si trovano i negozi dei più importanti marchi della moda. Proprio a Dubai, Apple potrebbe trovare il miglior mercato per vendere l’Apple Watch Edition in oro, il cui prezzo parte da 10.000$. Un secondo Apple Store dovrebbe poi essere aperto ad Abu Dhabi qualche mese più tardi.

