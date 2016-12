In concomitanza con il suo debutto ufficiale al Salone di Ginevra, ecco le prime immagini della Smart ForTwo Brabus 2015. Il modello rappresentato nelle foto, come si può vedere rispecchia a pieno la versione presentata al Salone di Ginevra che molti pensavano fosse soltanto una ''concept car''; un paraurti modificato posteriore, minigonne riviste, ed un sistema di scarico doppio e centrato. Il design sportivo prosegue negli interni con un certo numero di accenti unici, tra cui i sedili bicolori in pelle con cuciture a contrasto. Possiamo anche vedere il logo “Brabus” sotto le portiere e sui tappetini. Smart è stata però evasiva sulle specifiche prestazioni, anche se i rumor precedenti hanno suggerito che la vettura utilizzerà un 0.9 litri turbo a tre cilindri che produce fino a 120 CV (88 kW). Il modello consumerà 5.2L / 100 km (45,2 mpg US / 54,3 mpg UK) e con emissioni di CO2 di 119 g / km.

Powered by Web Agency