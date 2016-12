Dopo la partnership con MV Augusta, è solo questione di tempo prima che Mercedes-Benz parta all'assalto del mercato delle due ruote, per dare via ad un'agguerrita concorrenza con BMW e Yamaha, magari partendo con questo XTR-1, spinto da un bicilindrico di 750cc. Presto infatti potrebbe arrivare un maxiscooter targato Mercedes-Benz AMG, pensato dalla casa tedesca per contrastare BMW e per ''gareggiare'' in termini di mercato con il T-Max, da molti considerato come il re dei maxiscooter, puntando a superare il rivale in qualità e prestazioni. C'è da considerare, poi, che il reparto AMG ha recentemente acquistato una quota rilevante di MV Augusta, e ci aspettiamo che presto il marchio tedesco annuncerà la sua prima moto. Nel frattempo, pare che la casa si sia concentrata anche sulla creazione del maxiscooter XTR-1, spinto da un bicilindrico a quattro valvole da 750cc ed immaginato dal grande designer italiano Oberdan Bezzi, che ha interpretato il nuovo due ruote Mercedes-Benz con un carattere votato allo sport. Il mono posteriore a gas spicca per lo stile racing, come anche lo scarico basso e ben disegnato per trovarsi su di uno scooter. Da notare anche come la sella del conducente abbia un piccolo cuscinetto verticale che richiama le MotoGP. Per il resto il design è spigoloso, di alto livello, a sottolineare che il Marchio della Stella è sinonimo di esclusività. Ci sarà da aspettarsi qualcosa alla prossima fiera dell'EICMA, senza scordarsi che una situazione simile si potrà presentare anche per Audi che, da quando ha rilevato Ducati, potrebbe dar vita ad una supersportiva senza compromessi.

