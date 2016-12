Paddy Power Casino Vegas è un’applicazione dedicata a tutti gli amanti dei casino online, che permette di giocare ai più famosi giochi comodamente dal proprio smartphone o table senza il bisogno di avere davanti un PC o, ancora meglio, senza doversi sobbarcare chilometri su chilometri per raggiungere un casinò terrestre che come sappiamo si trovano soltanto a Sanremo, Venezia, Saint-Vincent e Campione d’Italia. L’app Paddy Power Casino Vegas è scaricabile da App Store e può essere utilissima per chi è alle prese per la prima volta con i casino online sul canale mobile in quanto permette di poter giocare anche in modalità demo e dunque gratuita in modo da non rischiare il proprio denaro. Vediamo a questo punto come si struttura l’app: nella schermata principale sono disponibili le tre tipologie di giochi ovvero giochi di carte, slot machine e roulette. Giochi di carte Sono quattro le tipologie di giochi di carte presenti su Paddy Power Casino Vegas: il Blackjack Ace, che è quello classico, il Blackjack a tre mani e il Blackjack a cinque mani (in cui si giocano contemporaneamente tre e cinque partite), oltre al Poker Texas Hold’em. Ricordiamo che tutti i giochi possono essere provati giocando con denaro virtuale, prima di passare al gioco con denaro vero. Per chi vuol giocare online a blackjack con Paddy Power Casino Vegas è dunque tutto piuttosto semplice. Slot Machine Indubbiamente tra i giochi che hanno maggior seguito tra i giocatori ci sono le slot machine. Paddy Power nella sua app propone ben 7 versioni diverse di slot machine. Le regole sono quelle classiche, c’è una puntata massima, si può scegliere quante linee giocare, è presente un gioco bonus per ognuna e degli scatter, particolari combinazioni di simboli che garantiscono una vincita extra se compaiono a schermo. Anche in questo caso è possibile provare le slot con valuta virtuale, e potremo scaricare sul dispositivo solo quelle che ci interessano, per evitare di occupare troppo spazio. Roulette Per quanto riguarda le roulette, sono presenti tre tipi di roulette e sono: Royal Roulette, la Roulette classica e la Roulette Europea. Le differenze tra le roulette sono sostanzialmente grafiche, perché nella prima la ruota e la pallina devono essere fatte muovere dal giocatore, nella seconda il tappeto e la roulette condividono lo stesso schermo, nell’ultima prima si fanno le puntate, poi lo schermo viene completamente occupato dalla roulette che gira.

Powered by Web Agency