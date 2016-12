Anche se certe volte non si riesce nemmeno ad immaginarlo, ci sono oggetti di uso comune che sono molto costosi e alla portata di pochi. Tutto questo sicuramente non per la loro utilità, bensì per la loro estetica o per i materiali con cui sono stati concepiti che sono molto rari o ancora per le tecniche implementate dai loro produttori. Per darvi un'idea di tutto ciò, eccovi di seguito la classifica dei 10 oggetti più costosi al mondo. 1. Orologio Chopard 201-carat - 25 milioni di dollari!

2. Monopoli d'oro - 2 milioni di dollari.

3. Bicicletta Butterfly Trek Madone - 1,3 milioni di dollari.

4. Carta igienica d'oro - 1.300.000 dollari a rotolo.

5. Penna stilografica Aurora Diamante - 1 milione di euro.

6. Scacchiera Royal Diamond Charles Hollander - 500.000 dollari.

7. Tazza d'oro per Noodles - 40 mila euro.

8. Scarpe Golden Nike Dunk High - 5.405 dollari.

9. Dentifricio di lusso Theodent 300 - 109 dollari a tubetto.

10. Puntine per spillatrice in oro 24 carati della OOOMS - 100 euro per una confezione da 50 spille.

